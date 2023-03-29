الكونجرس يعقد جلسة استماع حول آليات الإشراف على المساعدات لأوكرانيا

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، جلسة استماع بشأن آليات الأشراف والشفافية والمساءلة، فيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا منذ شهر فبراير العام الماضي.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه جرى انعقاد الجلسة التي شهدت حضورًا للمرة الأولى من ممثلي مفتشي العموم في وزارة الخارجية والدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أن المفتشين أكدوا خلال الجلسة على الجهود المبذولة في إطار حماية المساعدات الأمريكية من أسلحة وأنظمة عسكرية المقدمة لأوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي في كييف ومنع أي جهة معادية للبلاد الاستيلاء عليها.

دور الكونجرس في حماية الأمن القومي الأمريكي

وأشارت القناة إلى أن هذه الجلسة تأتي من منطلق حرص الكونجرس على إيصال كل المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا دون أي إهدار يذكر بما يخدم ويتوافق مع مصالح الأمن القومي الأمريكي.