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بايدن يدعو الكونجرس لإصدار حظر على الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة

كتب:

أ ش أ
10:31 م | الإثنين 27 مارس 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن - أرشيفية

الرئيس الأمريكي جو بايدن - أرشيفية

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة اليوم الاثنين، نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، التي تحدث فيها حول حادث إطلاق النار في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي في وقت سابق.

ووصف الرئيس بايدن حادث إطلاق النار على مدرسة مدينة ناشفيل، الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، بأنه «مفجع، وأسوأ كابوس لأية أسرة».

ضرورة وقف العنف باستخدام الأسلحة النارية

وشدد بايدن، في كلمته، على وجوب بذل المزيد من الجهود لوقف العنف باستخدام الأسلحة النارية، محذرًا أن هذا الأمر «يمزق مجتمعاتنا إلى أجزاء».

ودعا بايدن الكونجرس إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية، قائلاً: «نحتاج إلى بذل المزيد لحماية مدارسنا وحان الوقت كي نبدأ في إحراز المزيد من التقدم».

وكانت شرطة ناشفيل قد صرحت بأن إطلاق النار وقع في مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل، التي تدرس صفوف ما قبل مرحلة المدرسة حتى الصف السادس، بينما أوضح مسؤولون أن مطلق النار كانت امرأة مسلحة ببندقيتين هجوميتين على الأقل ومسدس.

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بقلم أ ش أ