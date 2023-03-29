معهد جوته بالقاهرة يحتفي بفوز الطالبة هنا أيمن حمزة بالمركز الأول في منحة «FIT»

أعلن معهد جوته بالقاهرة، فوز الطالبة هنا أيمن حمزة، الطالبة بمدرسة الشروق التجريبية للغات بمدينة الشروق شرق القاهرة، بالمركز الأول بمنحة FIT لدراسة اللغة الألمانية بألمانيا ومدتها 15 يوما لدراسة اللغة بمدينة ميونخ الألمانية.

ونشر معهد جوته عدداً من الصور التذكارية للفائزين الخمسة الأوائل عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و«تويتر» جاء ذلك طبقًا للاتفاقية المُبرمة بين وزارة التربية والتعليم، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة، وفي إطار الدور الرائد الذي يقوم به مدرسي مادة اللغة الألمانية بوزارة التربية والتعليم، وفي إطار مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية بالمدارس المصرية، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية بين الطلاب، ويتيح لهم فُرصًا أفضل للتدريب وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية في المستقبل القريب.

كيفية اختيار الفائز بالمنحة

وعن كيفية اختيار الفائز بالمنحة، قالت ناهد منصور، مدرسة مادة اللغة الألمانية بمدرسة الشروق التجريبية الرسمية للغات، تأهل 7 طلاب من الدارسين المتفوقين بعد عدة تصفيات تمت على مستوى المدارس المصرية من المشاركين في مبادرة معهد جوته لتعليم اللغة الألمانية لطلاب المدارس المصرية FIT ، وبعد إجراء امتحانات تحضيرية ومقابلات شخصية لجميع المتقدمين بالمعهد بالقاهرة، تم اختيار الفائزين بالمنح، وكانت المفاجأة بالنسبة لي فوز اثنين من طلابي بالمنحة، حيث حصلت مدرسة الشروق التجريبية للغات على فرصتين لأول مرة في تاريخ المدرسة، وتاريخ مدينة الشروق، وتم تصعيد 2 من طلابها للحصول على المنحة، وهم هنا أيمن حمزة المركز الأول، ومهند ياسر المركز السادس.

وتابعت «منصور» أنه تم إجراء العديد من الامتحانات التحضيرية والمقابلات الشخصية لجميع المتقدمين، وكان فوز الطالبة هنا أيمن حمزة، وهي من الطالبات المتفوقات علمياً وأخلاقيا بالمدرسة، وتم تكريمها عدة مرات بالمدرسة نظراً لتميزها، بمثابة تتويج لمشوارها التعليمي، والذي بدأ بالنبوغ مبكراً، ما يؤكد أن تفوقها تميزها ينبئ بمستقبل باهر، مشيرة إلى أن فوز اثنين من طلاب مدرسة الشروق التجريبية للغات بمدينة الشروق، يعكس مدى الجهود التي يبذلها مدرسو مدرسة الشروق التجريبية للغات، يعكس مدى قدرة الطلاب على التحصيل، ومن المتوقع أن يزيد عدد المنح في السنوات المقبلة بإذن الله.

وتابعت ناهد منصور، «فخورة بما حققته من نتائج خاصة أن طلاب المرحلة الإعدادية، يدرسون مادة اللغة الألمانية لأول مرة منذ دخولهم الصف الأول الإعدادي، وبالتالي، يعد نجاحهم في فهم وتحصيل لغة جديدة، بالإضافة إلى المواد الدراسية الأخرى، بمثابة تحدٍ حقيقي وصعب، وتميزهم على مستوى الجمهورية فاق التوقعات»، مؤكدة أن فوز اثنين من طلاب مدرسة الشروق التجريبية للغات بمدينة الشروق، يعد وسام على صدري وفخر أعتز به، وتكليل للمجهود الذي بذلته مع طلابي، وأتمنى أن يحصد جميع طلابي في السنوات المقبلة فرص أكثر، كما أتمنى زيادة عدد المنح لزيادة فرص الطلاب في السفر إلى دولة ألمانيا، لتحفيز الطلاب على تعلم اللغة الألمانية.

مديرة جوته: عمق العلاقات الثقافية التي تجمع الجانبين المصري والألماني

كانت سوزان هوهان، مدير عام معهد جوته بالقاهرة والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أكدت على عمق العلاقات الثقافية التي تجمع الجانبين المصري والألماني، مشيرةً خلال تصريحات صحفية إلى أن مصر بلد كبير غني بالتراث الثقافي المتنوع على مستوى المحافظات كافة، والمعهد كمؤسسة يسعى دائمًا إلى إضافة المزيد من الأنشطة والفعاليات في برنامجه الحافل بجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) تقدم حزمة متنوعة من برامج دعم الدراسين، تتراوح ما بين منح شخصية فردية وأخرى لدعم برامج معينة، ففي عام 2021 تمكنا من خلال برامج الدعم المقدمة من الهيئة تقديم منح دراسية وبحثية لعدد 332 من الدراسين والخريجين والعلماء وأساتذة الجامعة الألمان للقدوم إلى مصر، ومن الناحية الأخرى تمكنا من خلال برامج الدعم المقدمة من الهيئة تقديم منح دراسية وبحثية للمصريين في إطار برامج مختلفة، ونظرا لوجود عدد كبير من آليات الدعم المختلفة ينصح بالاطلاع على صفحة فرع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة على الإنترنت أو صفحتها على الفيسبوك لمطالعة تلك المنح.

وكان فيليكس هالا رئيس قسم الثقافة والتعليم في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أعلن أن التعاون في مجالى الثقافة والتعليم بين مصر وألمانيا يعد ركنا أساسيا في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى شموله لقطاعات عديدة مثل التعليم والفن والآثار، وكاشفا عن ارتفاع عدد المتحدثين باللغة الألمانية في مصر من 260 ألفا إلى 400 ألف شخص خلال آخر 5 سنوات، وموضحا أن الطلب على تعلم اللغة الألمانية لا يزال متزايدا، حيث إن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) قدمت خلال عام 2021 منح دراسية وبحثية إلى 5265 مصريا في إطار برامج مختلفة، فيما حصل 332 من الدراسين والخريجين والعلماء وأساتذة الجامعة الألمان على منح للقدوم إلى مصر، مشيراً إلى أن معهد جوته بالقاهرة، يعد ركناً محورياً في السياسة الثقافية والتعليمية الخارجية لألمانيا وهو معهد نشط للغاية في مصر بكل فروعه، حيث يعمل على تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين بسلسلة واسعة من الفعاليات والأنشطة بدءًا من دورات تعليم اللغة الألمانية المعلومة للكافة، ومروراً بالعديد من الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية والمعارض وفعاليات التبادل الثقافي ووصولا إلى نشاطه في مجال المكتبات والمعلومات بما في ذلك «قاعة الابتكار» ومشروع التقارير الإخبارية الصوتية على الشبكة الدولية «ميكر كاست».

ويتعاون معهد جوته مع وزارة التربية والتعليم المصرية في تقديم المشورة للكوادر التعليمية والمدارس المصرية فيما يتعلق بالعملية التعليمية في مجال تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية، وكذلك وبصفة عامة فيما يتعلق بوضع المناهج والاختبارات.