تفاصيل فعاليات برنامج معهد «جوته» في وسط البلد خلال مارس الجاري

أعلن معهد جوته القاهرة عن برنامجه الثقافي الجديد بمقره في وسط البلد بشارع البستان، مشيرا إلى أن البرنامج ممتد خلال عام 2022.

ويتضمن البرنامج فعاليات ثقافية مختلفة، منها عروض الأفلام والحفلات الموسيقية بالإضافة للمعارض الفنية المختلفة في «جاليري تخشينة²»، الذي يستضيف الآن معرض «مرينا»، للمخرجة منال إبراهيم وهو المعرض الفني الذي يتناول جزءا هاما من تاريخ الحركة المسرحية في الفترة بين 1984 إلى 2004، ويوثق أكثر من 300 عرضا مسرحيا، حتى تلك العروض المسرحية التي لم يتم تصويرها.

حوارات مع رواد المسرح المصري في معهد جوته

وفي إطار استضافة المعرض حتى يوم 16 مارس، تنظم مجموعة حوارات مع رواد المسرح المصري، حيث يتحدث الفنان أحمد مختار عن مسرح الجامعة والمستقلين.

وحسب بيان صادر عن معهد جوته، يخصص برنامج الأفلام في شهر مارس للأفلام التي تناقش قضايا بيئية هامة مثل الفيلم الوثائقي «الجحيم الأبيض»، للمخرج أحمد عاصم، والذي يلقي الضوء على حياة عمال محاجر الفوسفات في المنيا، والصعوبات التي يواجهونها حيث تعد هذه المحاجر من أكثر أماكن العمل خطورة في مصر.

وفي إطار البرنامج الموسيقي Un-plugged Music Nights، تقدم عازفة العود هدى عصفور، وعازفة التشيلو إيرنا سوليناس حفلة موسيقية باسم «للريح»، في رحلة من خلال الموسيقى والحكايا لاكتشاف مواقع الالتقاء بين تدريبهما الكلاسيكي، ويضم العرض مجموعة من مؤلفاتهما القديمة في صياغة جديدة لهذا الثنائي، إضافة لمؤلّف جديد هو نتاج إقامتهما الفنية في كومو بإيطاليا عام 2019.

وتنظم سلسلة Un-plugged Music Nights بهدف التركيز على الأداء الصوتي بقدر الإمكان وبأقل قدر ممكن من الإلهاء الذي تسببه مكبرات الصوت العالية، بحيث يتم إبراز الفروق والتعقيدات الجمالية للموسيقى في بيئة تفاعلية.