مد التعاون مع معهد جوته 3 سنوات لتدريب 40 عضو هيئة تدريس بالجامعات على الألمانية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول توقيع اتفاقية تجديد التعاون بين المجلس ومعهد جوته لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وأشار التقرير إلى أن تمديد الاتفاقية يهدف إلى تدريب 40 عضوا جديدا من أعضاء هيئة التدريس فى تخصصات اللغة الألمانية بالجامعات المصرية على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية المعتمدة لدى معهد جوته.

تدريب 40 عضواً من الجامعات المصرية على اللغة الألمانية

وأشار الدكتور لطيف فى التقرير أنه بتمديد الاتفاقية يصل إجمالى المدربين طبقا للاتفاقية إلى 140 عضوا وعضوة، حيث تم تدريب 100 متدرب بين عامى 2019، و2022، وبموجب الاتفاقية يتعين على أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا الدورة التأهيلية القيام بالتدريس لطلاب الجامعات المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها فى عام 2019 لتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية فى كليات الطب والهندسة فى المرحلة الأولى.

وقال سيباستيان فوتر نائب مديرة معهد جوته بالقاهرة، أن التعاون الناجح بين المجلس الأعلى للجامعات والمعهد كان حافزا لتمديد الاتفاقية، مشيرا إلى نجاح أهداف الاتفاقية فى تأهيل أعضاء هيئة تدريس متخصصين فى دراسات اللغة الألمانية وتلقيهم تعليما وتدريبا مكثفاً فى منهجيات تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية، وفقاً لأحدث الطرق العلمية والتربوية، مضيفاً أن الاتفاقية أثمرت عن تدريس اللغة الألمانية لما يقرب من 500 طالب فى سبع جامعات مصرية حتى الآن.

وأوضح التقرير أن بنود الاتفاقية تشمل منحا دراسية قصيرة فى ألمانيا، ودورات لغوية فى معهد جوته بالقاهرة للمتفوقين من الطلاب ولأعضاء هيئة التدريس المتميزين، وفى هذا الإطار تم اختيار د. كريم سليم من جامعة قناة السويس، و د. مرفت عبد العليم للحصول على دورة تدريبية صيفية فى ألمانيا، ومن الطلاب تم اختيار الطالبة سما أسامة ربيع من جامعة القاهرة للحصول على منحة صيفية لمدة أسبوعين فى ألمانيا، والطالبتين ريهام محمد أبو العلا من جامعة أسيوط، و هدير علاء محمود من جامعة القاهرة للحصول على منحة دراسة كورس لغة فى معهد جوته بالقاهرة.