توقيع اتفاقية لزيادة إمدادات النفط الروسي إلى الهند

وقَّعت أكبر شركة نفط روسية اتفاقية جديدة مع مؤسسة النفط الهندية لزيادة إمدادات النفط الروسي إلى الهند.

الهند أصبحت مشتريا مهما للنفط الروسي منذ الأزمة الأوكرانية

ومنذ الأزمة الروسية مع أوكرانيا، أصبحت الهند مشتريا مهما للنفط الروسي، وأصبحت روسيا الآن أكبر مورد للنفط إلى الهند.

لقد أوضحت الهند أنها لا تشارك في سقف أسعار النفط وستصدر النفط من أي مكان تحصل فيه على شروط مفيدة.

وقَّعت روسنفت المملوكة للحكومة الروسية، اليوم الأربعاء اتفاقية محددة المدة مع مؤسسة النفط الهندية لزيادة إمدادات الخام الروسي إلى الهند بشكل كبير، وفقا لـ«oil price».

وقالت روسنفت في بيان، إن الاتفاق وقع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين في روسيا خلال زيارة للهند، التقى خلالها بمسؤولين من الحكومة الهندية، وكذلك مع رؤساء بعض أكبر شركات النفط والغاز في البلاد، وقالت الشركة الروسية: «ناقش الطرفان أيضا سبل توسيع التعاون بين شركة روسنفت للنفط والشركات الهندية في سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الطاقة، بما في ذلك إمكانيات السداد بالعملات الوطنية».