«القاهرة الإخبارية»: 2% زيادة في خام برنت بعد تحديد سقف لسعر النفط الروسي

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية حاولت على مدار الساعات القليلة الماضية، طمأنة العالم بشأن تأثيرات تحديد سقف لسعر برميل النفط الروسي.

أول ردة فعل للسوق العالمية تجاه القرار

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أول ردة فعل للسوق العالمية تجاه هذا القرار تمثلت في ارتفاع أسعار خام برنت بمقدار 2%، بالإضافة إلى توقعات بصعود آخر للأسعار بسبب هذا القرار.

اجتماع «بايدن» مع رؤساء شركات النفط

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رؤساء شركات النفط بالولايات المتحدة، المقرر يوم 8 ديسمبر الجاري، يهدف في المقام الأول إلى مناقشة سُبل دعم أوكرانيا، إلا أنه سوف يتطرق إلى الحديث عن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وكيفية تعويض الفاقد المحتمل من تبعات هذا القرار.

إدارة بايدن تعي تمامًا الآثار المصاحبة لهذا القرار

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأمريكية، إلى أن إدارة بايدن تعي تمامًا الآثار المصاحبة لهذا القرار، ولكن تفكيرها في الوقت الراهن ينصب على إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من خلال التضييق على موسكو اقتصاديًا بتقليل عوائدها المالية من تصدير النفط.