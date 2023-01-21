مجموعة الـ7 توافق على مراجعة سقف أسعار النفط الروسي في مارس المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، موافقة مجموعة السبع، التي تضم إلى جانب «واشنطن» كل من «المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا واليابان» على مراجعة سقف أسعار النفط الروسي في مارس المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هالة غريط، إلى أن «واشنطن» لا تقدم فقط المساعدة العسكرية لـ«كييف» بل تلتزم بتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والدبلوماسية.

وفي إطار مبادرة «حبوب البحر الأسود»، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، إنه ناقش في محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية توسيع الصفقة لتشمل موانئ أخرى في أوكرانيا.

من جانبها، تخوفت دوائر سويسرا المصرفية من تأثر سمعة بلادها كمركز مالي عالمي في حال تطبيق إجراءات مصادرة الأصول المجمدة لروسيا، وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى حظر أصول بقيمة 7.5 مليار فرنك «حوالي 8.1 مليار دولار» و15 قطعة عقارية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.