مراسل «القاهرة الإخبارية» بموسكو: الشارع الروسي ينتظر ردا على وضع سقف لسعر النفط

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن هناك مناقشة بتخفيض الإنتاج من النفط الروسي، وهذا الأمر لم يُحسم بعد من قبل الدوائر الروسية، وإنه لا يزال الأمر محل النقاش من قبل السلطات الروسية.

وأضاف «مشيك» في رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قال اليوم، إن الرد الروسي على قرار الدول الأوروبية ومجموعة السبع، بوضع سقف لسعر النفط الروسي سيكون موثقًا ومكتوبًا، وإن الجميع في الشارع الروسي ينتظر ويترقب حتى هذه الساعة كيف سيكون رد موسكو؟

وأوضح أن الصين تتعاون مع روسيا وخصوصًا في مجال النفط والغاز، حيث أعلنت إحدى الشركات الروسية، خلال الأشهر القليلة الماضية، توقيع اتفاقية مع الصين بتصدير الغاز الروسي إلى بكين بعملات البلدين.

وذكر أن السلطات الروسية أكدت أنها استطاعت تأمين البديل للأسواق الأوروبية، والبديل هو الشريك الصيني، معتبرة «بكين» أنها من أهم الأسواق البديلة التي استطاعت روسيا أن تؤمنها بعيدًا عن الأسواق الأوروبية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إلى أن السوق الصينية ستخفف من حدة التأثيرات السلبية في حال أوقفت روسيا تصدير النفط إلى الدول التي شاركت في وضع سقف لسعر النفط الروسي.