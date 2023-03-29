خالد جلال يتابع جاهزية مسرح ساحة الهناجر لاستقبال برنامج «هل هلالك 7»

تفقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، منذ قليل، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، للوقوف على جاهزية المسرح، الذي سيشهد انطلاق فعاليات برنامج «هل هلالك» بنسخته السابعة، في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس.

حفل علي الهلباوي

ومن المقرر أن يحيي الفنان علي الهلباوي، وفرقته، الليلة الأولى لبرنامج «هل هلالك» بنسخته السابعة، إذ يشدو بباقة متنوعة من الأغاني الدينية والموشحات .

ويتضمن برنامج «هل هلالك» بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، مشاركة من البيت الفني للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت «الليلة الكبيرة»، إضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج «هل هلالك 7»، يقام في الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان، ويقدم مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية لأكبر عدد ممكن من الجمهور، بهدف الارتقاء بالذوق العام.