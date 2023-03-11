اختيار خالد جلال عضوا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

اختير المخرج خالد جلال، عضوا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، إذ أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، قراره بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح، والذي يتكون من تسعة عشرة عضوا.

من جهته، أعرب المخرج خالد جلال عن شكره وامتنانه لهذا القرار، ووجه الشكر والتقدير للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، وللهيئة العربية للمسرح بقيادة الكاتب إسماعيل عبد الله، ولكل أسرة الهيئة العربية للمسرح، متمنيا المزيد من النجاحات والخطوات الإيجابية الفعالة للهيئة لخدمة المسرح العربي .

تشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح

ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، صرح الأمين العام إسماعيل عبد الله، أنه جاء تشكيل هذا المجلس الموسع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي استقبل في الأول من مارس وفد الهيئة العربية للمسرح، وكان في مقدمة هذه التوجيهات تشكيل مجلس أمناء موسع من أصحاب المعارف والخبرات المسرحية العربية المتنوعة، والذين يلعبون دوراً مؤثراً في المشهد المسرحي العربي، ليكون هذا المجلس الجهة الاستشارية لعمل الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح.

مدة العضوية

وأضاف الأمين العام، أنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025، حيث يجتمع المجلس مرتين في العام بناءً على دعوة يوجهها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وسوف يعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في شهر مايو القادم في الشارقة .