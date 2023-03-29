«الثقافة»: انطلاق فعاليات ليالي رمضان بالوادي الجديد 9 رمضان

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بمحافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، مساء الجمعة المقبل 9 رمضان، بعدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة الوادي الجديد، وتستمر حتى 18 رمضان، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة «ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان».

فاعليات قصور الثقافة

يتضمن البرنامج الثقافي أمسيات شعرية بمقهى طه حسين الثقافي يشارك بها نخبة متميزة من الشعراء، ولقاءات برنامج «العودة إلى الجذور» بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم: ناصر محسب، طارق فراج، مصطفى معاذ، أحمد دياب، أحمد البدري، كمال كوكب، بالإضافة إلى لقاءات برنامج «عطر الأحباب» الذي يتناول سير المبدعين الراحلين.

كما يتضمن البرنامج التي ينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد بإدارة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عروضا فنية لفرق الخارجة وأسيوط والأقصر للفنون الشعبية وأسوان للموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الديني والتي تقام بقصر ثقافة الخارجة ومسرح سينما هيبس وغيرها من مواقع الفرع، إضافة إلى سهرات رمضانية ومحاضرات تثقيفية والعديد من الورش الفنية وورش الأشغال، وفقرات الإنشاد الديني والابتهالات، والأمسيات الشعرية لنادى أدب قصر ثقافة الخارجة وقصر ثقافة موط ونادى أدب البادية وقصر ثقافة الطفل وغيرها من الفعاليات.

الوادي الجديد عاصمة الثقافة

جدير بالذكر أن الوادي الجديد تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 خلال فعاليات مؤتمر الأدباء في دورته 35 في ضوء استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالأنشطة والفعاليات للمناطق الأكثر احتياجا للأنشطة الثقافية والفعاليات الثقافية.