تعاون مرتقب بين المخرج خالد جلال ومبادرة «ابني أديبا» بالتنسيقية لتقديم عمل للأطفال

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، لبحث تعاون مرتقب مع مبادرة «ابني أديبا» التى أطلقتها التنسيقية في عام 2022، بهدف تدريب الأطفال وتطوير مهاراتهم على الكتابة الأدبية والرسم وتصميم الجرافيك.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واطلع المخرج خالد جلال على أبرز نتائج مبادرة «ابني أديبا»، مشيدا بتدريب وتأهيل الأطفال على المهارات الأدبية والفنية والتكنولوجية.

وقال جلال: «الاهتمام بتنشئة الأطفال على روح التعاون والمشاركة من شأنه خلق جيل واع ومثقف وقادر على تحمل المسئولية».

وقدم المخرج خالد جلال العديد من التوصيات والملاحظات لتطوير عمل فني ستقوم مبادرة «ابني أديبا» بتقديمه خلال شهر رمضان الكريم.

وحضر اللقاء جميع الأطفال المشاركين في مبادرة «ابني أديبا» وأولياء أمورهم، واستمعوا باهتمام بالغ إلى توصيات المخرج خالد جلال، الذي أشاد بتدريبهم وتعزيز قدرتهم على المشاركة الإيجابية.

لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب

حضر اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومسئول مبادرة «ابني أديبا» سامي الزيات، وتقى شاهين وشيماء الأشقر، منسقا المبادرة، وأحمد مشعل وعزوز عادل وأمير بشري، أعضاء التنسيقية.