هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة؟.. «الإفتاء» توضح مقدارها

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة؟ ومقدارها، من الأسئلة التي حسمتها دار الإفتاء المصرية خلال ردها على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية، فالزكاة من الأمور التي يثار الجدل حولها، وهل يجري إخراجها طعاما أم مالا، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا الموضوع مؤكدة اتفاق جمهور العلماء على أن الأصل إخراجها طعاما، كما هو منصوص عليه في السنة النبوية المطهرة كما أجازت إخراجها بالقيمة.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة؟ ومقدارها

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة؟ ومقدارها، وبخصوص الرد على هذا السؤال، قالت الإفتاء : «زكاةُ الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى».

إخراج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة

واستكمالا للحديث عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة؟ ومقدارها، أضافت الدار، أن الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في «فتاويه» بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.