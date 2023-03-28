واعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان

أكد الشيخ محمد عماد الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر فرضا على المسلمين في شهر رمضان، لافتا إلى وجود اتفاق بين الفقهاء على أن زكاة الفطر تكون في أخر الشهر، إما من بعد أخر يوم في رمضان أو بعد فجر يوم العيد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «الفقهاء اتفقوا على جواز إخراج زكاة الفطر قبل شهر رمضان بيوم أو يومين، والأحناف والشافعية قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر في أول أيام شهر رمضان، والحنفية قالوا بجواز إخراجها قبل بداية الشهر».

موعد إخراج زكاة الفطر

وتابع الواعظ الديني، «من تيسر له الحال ويمكنه إخراج زكاة الفطر من الآن يمكنه ذلك، ويفضل إخراجها قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين لتحقيق الغاية من زكاة الفطر، وهي إغناء الفقراء يوم العيد وليلة العيد، حيث نغنيهم عن الطلب والسؤال، ويجب أن نعلم أن زكاة الفطر ليست لمصلحة الفقير فقط، فهي لمصلحة من يخرجها قبل من سيحصل على الصدقة».

أهداف زكاة الفطر

وحول الهدف من إخراج زكاة الفطر، أوضح الواعظ الديني بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن لزكاة الفطر أهداف كثيرة، منها تطهير الصيام من اللغو والرفث، فكلنا معرضون لهذه الأمور، والخلل الذي يطرأ على الصيام، كما تحافظ على كرامة الفقراء والمحتاجين في تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل شهر رمضان.