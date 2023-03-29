دليل زكاة الفطر من القرآن والسنة النبوية.. الركن الرابع في الإسلام

يبحث العديد من المسلمين عن دليل زكاة الفطر من القرآن والقيمة التي يجب إخراجها، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أنّ الزكاة رابع ركن في أركان الإسلام فضلا عن أنّها واجبة على كل من يجد قوت يومه.

دليل زكاة الفطر من القرآن

وبخصوص دليل زكاة الفطر من القرآن، فإنّ دار الإفتاء المصرية أكدت أنّ زكاة الفطر فُرضت على المسلمين لأنها تُطهر الصائم من اللغو والرفث وذلك لما جاء في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ وطُعْمَةً لِلْمَساكِينِ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصَّدَقَات».

ما هو دليل زكاة الفطر من القرآن

وفيما يتعلق بدليل زكاة الفطر من القرآن، أوضحت الإفتاء عبر بيانها عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» بأنّ قيمة زكاة الفطر للعام الحالي 1444 هـ، 30 جنيها عن كل فرد، فضلا عن أنّ كل من كان له ولد قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان فيجب عليه أن يذكي عنه.

وعن دليل زكاة الفطر في القرأن الكريم، فإنّ بعض علماء الإسلام ذهبوا إلى أنّ قول الله عزوجل في سورة الأعلى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» هو دليل على وجوب زكاة الفطر على المسلمين، وأيضا قول الله عزوجل «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».