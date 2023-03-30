رئيس وزراء فرنسا السابق يتلقى تهديدات بالقتل

كشفت قناة «فرانس إنفو»، أن رئيس وزراء فرنسا السابق، إدوارد فيليب تلقى رسالة تهديد بالقتل، بجانب مسحوق أبيض غير معروف بعد أيام قليلة من إندلاع تظاهرات واسعة في البلاد، لرفض رفع سن المعاش في البلاد من 62 سنة إلى 64 سنة، بسبب أزمات اقتصادية في البلاد، تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عام.

رفع دعوى قضائية

وعقب وقوع هذا الحدث الساعات الماضية، رفعت السلطات في المدينة وفيليب دعوى قضائية دون الإعلان عن تفاصيل الواقعة، وسط أزمات اجتماعية تعيشها فرنسا، عندما اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تمرير قاون رفع سن المعاش، دون موافقة البرلمان، ما دفع النقابات العمالية للخروج في تظاهرات حدث خلالها أعمال عنف، وإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأشارت الشرطة الفرنسية، إلى أن عدد المتظاهرين زاد عن 100 ألف شخص.