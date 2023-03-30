رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 7

كتب:

ياسمين محمود
09:04 ص | الخميس 30 مارس 2023
احمد مكي

احمد مكي

ينتظر جمهور الفنان أحمد مكي، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7، ويبحث البعض عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي شهدت الحلقات الأولى منه أحداث كوميدية وشيقة.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الكبير أوي 7

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الكبير أوي7، يكون في تمام 6:15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة وتكون الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والإعادة الثانية 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 حول المشاكل الزوجية بعد الزواج وكيفية التغلب علي الملل الزوجي والفتور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام اسماعيل، وبيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ المزيد:

مواعيد مسلسل الكبير أوي على قناة on في رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. نور الشريف حاضر بفيلم آخر الرجال المحترمين

علاء مرسي يعلق على مشاهده في مسلسل «الكبير أوي 7»: «أصبت بتعب نفسي»

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة7.. أحمد مكي يبدأ البحث عن مربوحة مع سائق التاكسي
بقلم ياسمين محمود