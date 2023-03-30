موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 7

ينتظر جمهور الفنان أحمد مكي، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7، ويبحث البعض عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي شهدت الحلقات الأولى منه أحداث كوميدية وشيقة.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الكبير أوي 7

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل الكبير أوي7، يكون في تمام 6:15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة وتكون الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والإعادة الثانية 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 حول المشاكل الزوجية بعد الزواج وكيفية التغلب علي الملل الزوجي والفتور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام اسماعيل، وبيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.