إشادات بـ رحمة أحمد في الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي: مربوحة موهوبة وجميلة

إشادات عديدة من الجمهور بالفنانة رحمة أحمد فرج، بعد عرض الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، التي ظهرت فيها بعد اختطافها في فيلا عم فخري، الذي يجسد دوره الفنان علاء مرسي.

ونستعرض خلال السطور التالية، بعض تعليقات الجمهور على الفنانة رحمة أحمد في الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي.

تعليقات الجمهور على الحلقة 7

وجاءت تعليقات الجمهور على الفنانة رحمة أحمد من الحلقة 7 لمسلسل الكبير أوي كالتالي: «ألف مبروك على نجاحك الباهر اللي ظهر مرة واحدة تستاهلي كل خير»، وقال تعليق آخر: «المشهد فصيل بجد أنتِ موهوبة وجميلة وشبه الأطفال كده»، وعلق آخر: «أنت عيشتي ازاي في الرعب بتاع عمو فخري دا»، وجاء تعليق آخر: «أنت جميله يا رحمة، وكفايه أنك بتضحكى اولادى من قلبهم».

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي، يضم عدد كبير من نجوم الكوميديا، أبرزهم رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا ونور اللبنانية ولورديانا.