يبحث أهالي محافظة الأقصر، عن موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الخميس 30 -3- 2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، ساعات قليلة حيث يتحرى أهالي المحافظة معرفة موعد صلاة الفجر بدقة، لأداء الفرائض والصلاة في توقيتها مباشرة خلال شهر رمضان المبارك، عملا بالسنة النبوية الشريفة.

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الخميس 30 -3-2023، حددته هيئة المساحة المصرية لمحافظة الأقصر وقراها ومدنها التابعة، لوقوعها بخطوط طول وداوئر عرض واحدة، بينما يختلف عن المحافظات المجاورة لها، وهما محافظتي قنا وأسوان، فتوقيت كل محافظة يحدد بناء على خطوط الطول والعرض ومساقط الظل الخاصة بها.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الخميس 30 -3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:23 صباحًا، وفقًا للتوقيت المحدد بإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، المعلنة من قبل هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام، بعد حساب خطوط الطول والعرض، لمحافظة الأقصر.

موعد أذان الفجر

يختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الخميس 30 -3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، عن موعد أذان الفجر بسابع يوم من الشهر الكريم بفارق دقيقة واحدة حيث رفع الأذان في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:24 دقيقة.