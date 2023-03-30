موعد أذان الفجر في الإسكندرية الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

مع انطلاق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023، حيث يبدأ معه الصوم ليوم جديد وبالتالي يكون موعده مهم للغاية.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، والذي يتم خلال الساعة 4:23 فجراً ويختتم الصوم في 6:18 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023

وبذلك يكون اذان الفجر اليوم في الإسكندرية الخميس 30-3-2023 قد شهد نقص دقيقة عن اليوم السابق ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثامن الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 30-3-2023 في الإسكندرية

وبناء على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 30-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و15 دقيقة صوم، أي بزيادة 15 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.