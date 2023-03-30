ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023، وهو ثامن أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، وسط أجواء احتفالية وأعمال وخيرية في جميع قرى المحافظة، كما يبحث المواطنين عن موعد السحور والإفطار في محافظة المنوفية.

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الخميس

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها، موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023 وهو ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حيث يكون الأذان في تمام الساعة الرابعة و 21 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقة.

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023

وأوضح قسم التقاويم في هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة، حيث أن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة الرائعة و21 دقيقة، وموعد صلاة الظهر الثانية عشر ودقيقتين، وموعد صلاة العصر الثالثة و 34 دقيقة، وموعد صلاة المغرب السادسة و16 دقيقة وموعد صلاة العشاء السابعة و 35 دقيقة.