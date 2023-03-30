موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 وتوقيت السحور

عدة ساعات قليلة فقط هي كل ما يفصلنا عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 والموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، فيما تستعد ربات البيوت الآن لتجهيز وجبات السحور لأفراد الأسرة، ليتمكنوا من تناول السحور في موعده وقبل الإمساك، بينما تمتلأ المطاعم والخيم الرمضانية بآلاف الأسرة لتناول وجبات السحور قُبيل أذان الفجر في الفيوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 في ظل ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الفيوم

ويولي عشرات الآلاف من المسلمين بالإقليم، أهمية كبرى لما يخص موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حرصًا على أداء الصلاة في موعدها سواء في المنازل أو المساجد.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الخميس 29-3-2023

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الخميس 29-3-2023 والموافق 8 رمضان لعام 1444 هجرية في تمام الساعة 4:22 صباحًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وفقًا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك 2023 والتي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية قُبيل أيام من انطلاق شهر الصوم.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 فإنّ أئمة المساجد يقيمون الصلاة بعد مرور نحو 25 دقيقة من رفع أذان الفجر، أي في تمام الساعة 4:47 دقيقة صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 29-3-2023 في الفيوم

وفيما يخص عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الفيوم لثامن أيام الصوم، فإنّها تبلغ نحو 14 ساعة و12 دقيقة، والتي تزداد كل يوم بمعدل دقيقة تقريبًا لتبلغ نحو 14 ساعة و51 دقيقة بنهاية شهر الصوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 فإنّها تأتي كالتالي:

موعد أذان الفجر.. يرفع في تمام الساعة 4:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر.. يرفع في تمام الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر.. يرفع في تمام الساعة 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب.. يرفع في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء.. يرفع في تمام الساعة 7:31 مساءً.