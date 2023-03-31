استمرار بيع الفوانيس وزينة رمضان في بورسعيد.. محمد صلاح يتصدر القائمة

يستمر الإقبال على شراء فوانيس وزينة رمضان بحي العرب في بورسعيد اليوم الثامن من الشهر الكريم في الأسواق التجارية ببورسعيد، باعتبارها عادة يحرص عليها أهالي المحافظة، لإدخال البهحة والفرحة في نفوسهم، سواء في المنازل أو المحلات أو الشوارع.

يقول أحمد إبراهيم صاحب محل لبيع فوانيس وزينة رمضان، أن فانوس محمد صلاح هو المتربع على رأس شراء الفوانيس، خاصة لدى الأطفال، وكذلك صورته على واجهات الزينة.

وأضاف أن أشكال الزينة لم تختلف كثيرا عن العام الماضي، حيث توجد العرائس الناطقه بالأغاني، بالإضافة إلى الفانوس بشكله القديم بإضاءة ملونة، مؤكدا أنه ما زال له زبونه، خاصة من الكبار.

بيع الفوانيس مستمر لنصف رمضان

ويوضح «أحمد»، أن حركة بيع الفوانيس مستمرة حتى النصف من شهر رمضان المبارك، وبعدها يتجه الزبائن إلى شراء ملابس وكحك، وبذلك يكون انتهى موسم الفانوس لهذا العام.

أنواع الفوانيس

بينما يستعرض بدر إبراهيم «بائع»، أسعار الفوانيس هذا العام، موضحا أن الفانوس الصاج الصغير يبدأ سعره من 55 جنيها حتى 300 جنيه، بينما يتراوح سعر الفانوس الكبير من 800 جنيه إلى 3000 جنيه حسب الخامة والحجم.

كما يوجد برطمان فوانيس رمضان الخشبية، ويتراوح سعرها من 99 جنيها إلى 150 جنيها حسب حسب الحجم، بالإضافة إلى فانوس شمعة ومعدن بسعر يصل إلى 200 جنيه.

فانوس من المعدن مزود بلمبة، بسعر يصل إلى 650 جنيها، وفانوس للتعليق في الشوارع وشرفات المنازل مزود بشمعة عطرية، بسعر يصل إلى 40 جنيها، وفانوس رمضان معدن ذو لون أحمر بسعر يصل إلى 98 جنيه.

كما يقبل الزبائن على شراء الفوانيس المصنوعة من الخرز، وتبدأ سعرها من 40 حتى 250 جنيهًا.