بالأسماء نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة بورسعيد.. اعرف التفاصيل

وسط إحساس لا يوصف بالفرحة للفائزين بقرعة الحج 2023، التي نظمت في المدينة الرياضية بحي الزهور في بورسعيد، تحت إشراف وزارة الداخلية وبحضور اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد.

وعايشت «الوطن» الفرحة التي تعالت بأصوات الحمدلله، وبكاء الفرحة أن كتب الله للفاىزين الحج هذا العام.

تعويض الصبر الجميل

وقال علي محمد المصري، إنّه كان عنده أمل بالفوز، لكنه لم يتوقع الفوز حتى ظهر اسمه بين الفائزين في بورسعيد، ويضيف أنّه متقاعد بالمعاش، وكان حلم حياته أن يحج ويكمل انتظرت 6 سنوات منهم 4 سنوات لظروف كورونا، وسنتين السن لم يسمح حتى حتى أتيحت الظروف، وقدم في قرعة وزارة الداخلية لأول مرة، وعوضه الله الصبر الجميل، ويتمنى أن ينول كل مشتاق لفريضة الحج، وأشاد بنظام الحج والشفافية المطلقة في إعلان القرعة وقدم الشكر لوزارة الداخلية على جهدها النبذول لرسم الفرحة بين الناس ولمن لم يفوزا بالقرعه دعي لهم بالفوز في السنة المقبلة، مؤكدا: «الحج نداء من الله».

فوز بعد 6 سنوات

وقال شريف عبدالفتاح محمد السيد، إنّه قدم في الحج 5 سنوات، ولم يفوز حتى اتصل به صديق له بأن اسمه ظهر في قرعة الحج 2023، مضيفا أنه أسرع وزوجته إلى المدينة الرياضية للتأكد بنفسه حتى وجد اسمه.

يحلم بها منذ صغره

قال كريم كاظم محمد كامل 37 سنة: «كان نفسي فيها منذ صغري، وقدّمت لأمي في 2017 لأن الأولوية لها، وفازت بالحج وقتها حتى توكلت على الله وقدمت هذا العام لأول مرة وأشار إلى أنه كان في طريقه للعمل ففضل أن يذهب إلى مكان القرعة ربما ينول الحج ومن أن دخل على الباب قالو لي اسمك طلع في الأول».

مؤكداً جسمه اهتز من الفرحة وهي بشرة خير وربنا يكتبها لكل مشتاق

هناء تبكي "الحج نداء"

بينما تبكي هناء محمد المغربي الزاهد من الفرخة لمن فازوا رغم أنها لم تفز، وقالت: «كان نفسي أنولها لكن الحج نداء وربما يكتبها الله لي بطريقه أخرى»، مشيرة إلى أنها أدت واجبها على أكمل وجه في تربيه أبنائها وحصلت على ميراثها من زوجها الذي توفي العام الماضي، ونذرت أن تحج بالمبلغ ولكنها لم توفق وتتمنى ان يتقبل الله من الفائزين».