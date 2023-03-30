مسلسل ضرب نار الحلقة 7.. «مهرة» تتفاجأ في حفل زفافها

شهد مسلسل ضرب نار في الحلقة 7 بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي الكثير من الأحداث، كان أبرزها حفل زفاف «مهرة» و«جابر»، بعدما شهدا قصة حب بينهما خلال الحلقات الماضية، إلا أن «زيدان» الذي يؤدي دوره الفنان ماجد المصري فاجأ الجميع في نهاية الحلقة، حيث قدّم لياسمين عبدالعزيز خاتم من الألماس، حيث كان يبدي إعجابه بها من قبل لكنها رفضته.

مسلسل ضرب نار الحلقة 7

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار زواج «مهرة» من «جابر» إلا أنّ «زيدان»، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، بمحاولته لجذب «مهرة» إليه، حيث قدّم لها خاتم مصنوع من الألماس، خلال حفل الزفاف، ويترقب الجمهور رد فعلها في الحلقة 8 من المسلسل.