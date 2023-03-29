أحداث 7 حلقات من مسلسل ضرب نار.. زواج مهرة وجابر الكوماندا

يبحث الجمهور عن ملخص أحداث 7 حلقات من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، حيث شهدت الحلقات أحداث متسارعة وشيقة لأبطال العمل، تزامنا مع عرضها في شهر رمضان المبارك.

ملخص 7 حلقات من ضرب نار

بدأت أحداث مسلسل ضرب نار بمحاولة اعتداء موظف المصنع التي تعمل به «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي تضربه في وسط الشارع، ليقرر طردها من المصنع.

كما شهدت الحلقة الأولى أيضا نشوب خلاف بين «جابر»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي مع أحد كبار البلد خلال تواجدهم في جلسة عرفية، والتي تنتهي بقتل أحد كبار العائلة على يد «جابر»، لتطلب والدته بالهروب للقاهرة.

الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار شهدت هروب «جابر» من الصعيد للقاهرة بسبب الثأر، والتي كانت عبارة عن رحلة مليئة بالترقب خوفا من أن يصيبه ضرر.

أول لقاء بين «مهرة» و«جابر» كان في الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار حيث شهد اللقاء إعجاب بين الطرفين، خاصة أن أحمد العوضي ساعد أخيها «طارق».

استمرت قصة الإعجاب بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي خلال الحلقة 4 من ضرب نار، حيث وافقت «مهرة» على الزواج من الكوماندا بعدما رفضت الزواج من «زيدان» ماجد المصري.

لم يتوقف «زيدان» لمحاولة الوصول لياسمين عبدالعزيز والتقرب منها أكثر، حيث جند «سحر» التي تلعب دورها مها نصار لمعرفة معلومات عن «مهرة»، وهذا ما شهدته الحلقة 5 من المسلسل.

شهدت الحلقة 6 من ضرب نار تسليم أحمد العوضي كفنه لتنتهي معه الثأر، وتم الحكم عليه بالابتعاد عن البلد لمدة عام، بينما ظلت ياسمين عبدالعزيز تنتظر وصول أحمد العوضي بعد دخول شقيقتها المستشفى.

مشادة كلامية تنتهي بحفل زفاف

الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار شهدت مشادة كلامية بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بسبب تركها دون سؤال، إلا أنه في نهاية الحلقة شهدت زواج «مهرة» و«الكوماندا» وحضور «زيدان» الفرح وسط مفاجأة من الجميع.