مسلسل ضرب نار الحلقة 7.. أحمد العوضي يوافق على العمل في الأدوية المغشوشة

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، ويعرض المسلسل في موسم دراما رمضان 2023.

أحمد العوضي يعمل في الأدوية المغشوشة

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار موافقة أحمد العوضي على العمل في الأدوية المغشوشة، ولكنه يخبر صديقه «سامي» أحمد الرفاعي بالعمل في الأدوية المزورة خاصة أن البضاعة تملأ المخزن وتحتاج لتوزيعها.

الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار.. مشاجرة بين العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

اشتدت وتيرة الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار عندما تدخل شقيق «مهرة» لمواجهة الفنان أحمد العوضي نظرا لأنه ترك شقيقته، كما اتهمه بأنه يطمع في شقتها، وهو ما أدى لمطالبة مهرة بالتدخل لوقف ما يقوله شقيقها.

موعد مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON، الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة ON دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON الذي تقوم بطولته ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساءً ويذاع على منصة WATCH IT.