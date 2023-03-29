ملخص الحلقة 7 مسلسل ضرب نار.. زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، إذ شهدت الحلقة زواج «مهرة» و«جابر الكوماندا»، متضمنة مفاجأة فجرها «زيدان» ماجد المصري.

أحداث الحلقة 7 من ضرب نار

شهدت الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار زواج «مهرة» ياسمين عبد العزيز و«جابر الكوماندا» أحمد العوضي، بحضور عدد من الأصدقاء وأهل المنطقة وسط فرحة كبيرة، ولكن حدثت مفاجأة وهي حضور «زيدان» ماجد المصري، للفرح وتقديمه خاتما من الألماس لمهرة ثم تنتهي الحلقة عند هذا المشهد.

وكانت الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار شهدت في بدايتها مواجهة بين «مهرة» ياسمين عبد العزيز و«جابر الكوماندا» بعدما وجدها تخرج من سيارة «زيدان» ماجد المصري.

واشتدت وتيرة الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار عندما تدخل شقيق «مهرة» لمواجهة الفنان أحمد العوضي نظرا لأنه ترك شقيقته، كما اتهمه بأنه يطمع في شقتها، وهو ما أدى لمطالبة مهرة بالتدخل لوقف ما يقوله شقيقها.

وطلبت ياسمين عبد العزيز من شقيقها المغادرة، لتواجه «الكوماندا» على انفراد قائلة له: «عايزاك تنهي الكلام أنا وافقت عليك علشان أنت تبقى سندي ولقيتك سبتني.. جاي تحاسبني على راجل عمل اللي كان مفروض أنت تعمله».

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار موافقة أحمد العوضي على العمل في الأدوية المغشوشة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

القناة الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، هي ON على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.