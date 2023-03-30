سعر الریال السعودي الیوم الخميس 30-3-2023 في البنوك.. مستقر

شهد سعر الریال السعودي الیوم الخميس 30-3-2023 في البنوك المصرية، استقرارا في بداية التعاملات، إذ سجل سعر الشراء من 7.95 جنيه إلى 8.22 جنيه، والبنك الأقل سعرا للشراء يعود إلى المصرف المتحد والأعلى هو مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما يكون سعر البيع للريال السعودي يتراوح بين 8.21 جنيه و8.26 جنيه.

وسعر الریال السعودي الیوم الخميس 30-3-2023 في البنوك الأقل بالنسبة للبيع بنك التنمية الصناعية، بينما يكون الأعلى في سعر البيع بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 8.21 جنيه، والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، للشراء 8.20 جنيه والبيع 8.21 جنيه، وفقا لما أعلنه البنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، الشراء إلى 8.20 جنيه والبيع 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، الشراء 8.02 جنيه والبيع 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.24 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 8.19 جنيه والبيع 8.24.