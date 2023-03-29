سعر الريال السعودي اليوم.. و«أبو ظبي الإسلامي» يسجل أعلى قيمة للشراء

حقق سعر الريال السعودي اليوم 29-3-2023 استقرارا في سعر الصرف بالبنوك المصرية، بقيمة تراوحت بين 7.95 و8.22 جنيه للشراء، و8.21 و8.26 للبيع، وجاء أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي وأعلى سعر للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في السوق المحلي، لعرض أسعار الصرف الحالية.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك القطاع المصرفي سعر 8.20 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع وهو مستقر منذ عدة أيام دون تحريك، كما سجل في بنك مصر استقر أيضا عند 8.20 جنيه للريال الواحد للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

وسجّل أيضا سعر الريال السعودي استقرارا في أسعار الصرف في البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وسجل سعر الشراء في المصرف المتحد أقل سعر للشراء، حيث سجل 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فقد سجل سعر الشراء مبلغ 8.18 جنيه، بينما سجل سعر البيع كأعلى سعر بيع في مصر بمبلغ 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

أما في البنك المركزي المصري فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى السعري في بنوك الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-3-2023 استقرارا عالميا أمام الدولار، 0.0003 بنسبة 0.01%، ليسجل 3.7560 ريال سعودي للدولار الواحد، من 3.7563 الجلسة السابقة.