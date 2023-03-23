سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تكثر رحلات العمرة خلال شهر رمضان، وهو ما يزيد الإقبال والتساؤل عن سعر الريال السعودي بشكل يومي، لشراءه واستخدامه في المعاملات خلال التواجد في المملكة العربية السعودية، ونشرت البنوك المختلفة عبر مواقعها الرسمية الإلكترونية، سعر الريال في تداولات اليوم الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم، حسب ما كشفت عنه المواقع الإلكترونية لكل بنك في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، الموافق 23 مارس 2023.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم، نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 8.19 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم، نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، اليوم، إلى نحو 8.17 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- سجل سعر شراء الريال السعودي، اليوم، بالمصرف المتحد اليوم نحو 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.