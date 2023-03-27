سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27-3-2023 في البنوك.. ارتفاع عالمي أمام الدولار

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27-3-2023 في البنوك المصرية، بين 7.95 و8.23 جنيه للشراء، و8.21 و8.25 للبيع، وجاء السعر الأرخص للعملة السعودية في البنوك الحكومية وخاصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك القطاع المصرفي، اليوم الاثنين، 8.20 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع، محتفظاً بذلك بلقب أرخص أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى الشراء والبيع في البنك الأهلي المصري، وسجل الأول 8.20 جنيه للريال الواحد، والثاني 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما المصرف المتحد، فاحتفظ لنفسه بلقب الأرخص في سعر الريال السعودي اليوم الاثنين للشراء، حيث سجل 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع الأعلى سعراً.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

ثاني أرخص البنوك في سعر الريال السعودي اليوم للشراء كان ميد بنك، حيث بلغ سعر الريال السعودي 7.97 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.01 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وجاء السعر في بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

في بنك فيصل الإسلامي، أحد أكبر بنوك الصيرفة الإسلامية، بلغ سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك المشرق 8.21 جنيه للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، في حين جاء في بنك الاستثمار العربي عند 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى السعري في بنوك الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC.

ارتفاع سعر الريال السعودي عالمياً

عالمياً، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين أمام الدولار، 0.0003 بنسبة 0.01%، ليسجل 3.7560 ريال سعودي للدولار الواحد، من 3.7563 الجلسة السابقة، وذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي السعودي، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس لـ5.5%، في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخطوة مماثلة.