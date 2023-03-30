سفير لبنان بموسكو: نتوقع وصول كميات من القمح والوقود الروسي إلى بيروت

قال السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، إنّ بلاده تتوقع وصول كميات من القمح والوقود من روسيا قريبا، مشيرا إلى أنّ موسكو تعمل على حل المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية.

وقال نصار، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الفضائية اليوم الخميس، إنّ «تسليم الحبوب ومنتجات النفط سيكون قريبا، لكن ليس واضحا في أي شهر، وتعمل وزارة الطوارئ الروسية على حل المسائل اللوجستية لنقلها إلى مرفأ بيروت».

لبنان سيحصل على 25 ألف طن من القمح من روسيا

وأضاف السفير اللبناني، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمرا بإرسال 25 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من الوقود إلى لبنان، وأنّ المسألة السياسية تم حلها بالفعل، نحن ننتظر شحنة من الجانب الروسي.

وكان وزير النقل اللبناني علي حمية، قد صرح -في وقت سابق- بأنّ لبنان سيحصل على 25 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الوقود مجانا من روسيا الاتحادية.