بوتين: ارتفاع حجم التبادل التجاري لروسيا مع الشركاء الأجانب الرئيسيين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة الخارجية لروسيا مع شركائها الدوليين الرئيسيين آخذ في النمو.

تنشيط حركة التجارة مع شركاء روسيا

وأوضح بوتين، في اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية، أن تنشيط حركة التجارة الخارجية مع شركاء روسيا راجع إلى تيسير الخدمات والأمور اللوجستية.

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يزال هناك العديد من المهام الرئيسية يتعين القيام بها؛ من بينها: العمل على زيادة سعة القدرة التخزينية لحوض بحر آزوف والبحر الأسود، إلى جانب رفع مستوى الطاقة في البلاد.