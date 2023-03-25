زلزال لبنان وإيران صباح اليوم.. لا خسائر مادية أو بشرية

وقع، صباح اليوم السبت، زلزال في دولة لبنان وإيران، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، دون ذكر أي خسائر مادية أو في الأرواح، ويأتي هذا الزلزال في الوقت الذي يتوقع فيه عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس أن يحدث زلزال قوي بنهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع اقتران القمر مع كوكب المريخ.

زلزال لبنان وإيران وشدته

وجاء زلزال لبنان بعد زلزال وقع في إيران، وبلغت شدته 3.4 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ثالث شهر رمضان الكريم، بحسب تقرير أصدره مركز رصد الزلازل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

زلزال لبنان وإيران وهزات عدة في تركيا

ويأتي زلزال لبنان وإيران بعد ساعات معدودة من وقوع زلزال مماثل في ولاية كهرمان مرعش جنوب الجمهورية التركية، فجر اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام تركية، وبلغت شدته 4.4 على مقياس ريختر للزلازل.

وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بيانا، تشير إلى وقوع زلزال في كهرمان على عمق 15.5 كيلو مترا تحت سطح الأرض، وجاء ذلك بعد أن ضرب نفس المكان زلزال شدته 4.7 على مقياس ريختر الجمعة الماضية، وكانت أول هزة في شهر رمضان الكريم، وكان على عمق 7.3 كيلومتر تحت الأرض.

زلزال لبنان وإيران يأتي بعد أكثر من شهر على وقوع زلزال في سوريا وتركيا، بلغت شدته 7.8 على مقياس ريختر، والذي أسفر عن وفاة وإصابة أكثر من 50 ألف شخص.