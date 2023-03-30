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دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على محور مارينكا

كتب:

أ ش أ
09:02 ص | الخميس 30 مارس 2023
القوات الروسية في أوكرانيا

القوات الروسية في أوكرانيا

أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، المعلنة من طرف واحد، أن القوات الروسية تتقدم على محور مارينكا.

وقال بوشيلين، في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية: «إذا أخذنا محور مارينكا، هناك تقدم واضح تماما لوحداتنا، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، لكن، هذا تقدم للأمام، هذا تحرير مارينكا».

صد الهجوم المضاد

وأشار إلى أن القوات الروسية نجحت في صد محاولات العدو للهجوم المضاد على محور أوجليدار، مضيفا أن محور كراسنوليمان أكثر صعوبة، لكننا مع ذلك نرى تحسنا معينا في المواقف هناك.

وعلى محور أرتيوموفسك، أكد بوشيلين أن الأعمال القتالية تجري في محيط مدينة أرتيوموفسك «باخموت» وداخل المدينة نفسها.

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بقلم أ ش أ