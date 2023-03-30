روسيا تؤكد دعمها جهود وكالة الطاقة الذرية لحماية سلامة محطة زابوروجيا

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، دعم موسكو لجهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي؛ لحماية محطة زابوروجيا الكهرذرية من قصف القوات القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن أوليانوف ترحيب روسيا ودعمها جهود جروسي الهادفة إلى حماية الأمن في محطة زابوروجيا الكهروذرية، والتى يجب أن تكون محمية من أي هجوم.

وكان مستشار مدير مؤسسة «روس إنيرغو آتوم» الروسية، رينات كارتشا، قد أكد - في وقت سابق - أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكد خلال زيارته اليوم إلى محطة زابوروجيا من عدم وجود أي أسلحة هجومية فيها ولا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك.