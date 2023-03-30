لماذا تكثر الأعاصير في الولايات المتحدة؟.. تشهد 1150 سنويا

ضرب إعصار مدمر ولاية ميسيسبي الأمريكية جنوب البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وتسبب في إلحاق أضرار كبيرة في ولاية ألاباما المجاورة، وأسفر عن مقتل 25 شخصا، وتشريد آلاف المواطنين وخسائر مادية جسيمة، وتضرر أكثر من ألفي منزل، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

1150 إعصار سنويا

لم يكن هذا الإعصار الوحيد الذي ضرب الولايات المتحدة، إذ سبق وضربتها العديد من الأعاصير التدميرية خلال الشهور السابقة، وبلغ متوسط عدد الأعاصير أكثر من 1150 سنويا، متفوقة بذلك أعاصير كندا وأستراليا وجميع الدول الأوروبية مجتمعة.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، فإن كل ولاية من الولايات المتحدة تعرضت لإعصار واحد علي الأقل، وهناك بعضها يعاني العشرات منها كل عام، مثل ولاية تكساس الأكثر عرضة للأعاصير حيث يضربها 140 إعصارا سنويا، ويصل متوسط عدد وفيات الأعاصير 73 قتيلا سنويا.

من جانبه، قال الخبير المناخي، وعضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة، أيمن قدوري في لقاء مع شبكة «سكاي نيوز»، «تصنف أمريكا كأكثر دولة تعرضا لكوارث الأعاصير على مدار العام الواحد، وشهد عبر التاريخ الكثير منها، ودائما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 75 شخص سنويا، حسب إحصائية خدمة الطقس الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي».

كيف يتشكل الإعصار؟

ويريد البعض معرفة كيفية تشكيل الإعصار، فهي كارثة طبيعية تنشأ بسبب اضطرابات جوية لحظية بين كتل الهواء المتصادمة والمختلفة في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة والارتفاع عن سطح الأرض، وغالبا ما ينشط الإعصار بعد تعرض منطقة معينة تتوفر فيها ظروف جغرافية محددة لسلسلة من العواصف الرعدية الشديدة.

ويعد إعصار ميسيسبي هو سلسلة من الأعاصير المتتابعة، تشكلت تحديدا فوق نهر الميسيسبي، وانتقل لمسافة 94 كيلومترا بعرض وصل إلى 1.2 كيلومترا، مما يصنف بأنه من الأعاصير النادرة طويلة المسار، تراوحت قوته بين الفئة الثالثة والرابعة على مقياس فوجيتا المكون من 5 فئات مسجلة من أصل 12 فئة قياسية، ويصنف على حسب سرعة الرياح وحجم الدمار الذي تسببه.

وإعصار ميسيسبي قدر أن يحافظ على نشاطه لفترة زمنية طويلة نسبيا، نتيجة لتوافر ظروف جوية وجغرافية مثالية على طول مساره، وعدم مصادفته لأي عامل جوي ممكن أن يسبب في إنهاء الإعصار.

المناطق التي تساعد على تكوين الإعصار

ويعد الجزء الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة فيه كافة العوامل التي تساعد علي تكوين الإعصار مثل وجود كتلة هوائية باردة جافة قادمة من الشمال الغربي تحديدا من صحراء موهافي وجبال روكي، تتجه نحو الجنوب الشرقي الأكثر دفئا مع ضغط جوي منخفض لتصطدم بكتلة هوائية دافئة رطبة على ارتفاع قريب نسبي من سطح الأرص مصدرها خليج المكسيكي، مما يعد تلك المناطق هي المكان المناسب لتكوين الأعاصير.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، عقب الإعصار الأخير الذي ضرب الميسيسبي، حالة طوارئ في الولاية مما يسمح لتمويل فيدرالي للمناطق الأكثر تضررا.