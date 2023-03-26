أكثر من 25 قتيلا ودمار واسع بسبب «إعصار ميسيسبي»

أعلنت سلطات إدارة الطوارئ الأمريكية في ولاية مسيسيبي، ارتفاع عدد ضحايا العواصف الشديدة التي تضرب مناطق بالولاية إلى 25 شخصا، وأوضحت السلطات الأمريكية، حسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنّ حالات الوفاة تتركز في مقاطعة شاركي وهامفريس وكارول، مضيفة أنّ 4 أشخاص آخرين كانوا قد فُقدوا، وعشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا بجروح جرّاء هذه العواصف.

دمار واسع النطاق

ودمر الإعصار العديد من القرى، والمناطق الريفية، وتسبب في سقوط الأشجار وقطع خطوط الطاقة، وتستعد عدة ولايات جنوبية في الولايات المتحدة لاحتمال انتقال الإعصار إليها خلال الساعات المقبلة، ونتج الإعصار عن الزوابع المتتالية التي تشهدها المنطقة، ما أدى لدمار واسع النطاق في الولاية، بمختلف أرجائها، فهدم المباني، وتسبب في قلب مئات السيارات، وقطع أسلاك الكهرباء.

عشرات المصابين

وذكرت سلطات الطوارئ في الولاية، أنّ هناك عشرات المصابين، إضافة إلى 4 مفقودين خلال ساعات الليل، التي شهدت ضرب الإعصار مختلف أرجاء الولاية، ووصل الإعصار إلى ولاية ألاباما المجاورة، وتسبب في مقتل رجل بعدما علق داخل منزل متنقل، حسب ما أوضح قائد شرطة مقاطعة مورجان.

الغعصار يمحو مدينة صغيرة

في الوقت ذاته، محى الإعصار تقريبا، مدينة رولينج فورك الصغيرة، في مقاطعة شاركي، غربي ولاية ميسيسيبي، وذلك طبقا لتصريحات عمدة المدينة، وقال إلدريدج ووكر، «مدينتي قد محيت تقريبا، لكن لدينا المرونة والتصميم على إعادة البناء».

وأكد أنّ الكثير من العائلات «تأثرت بالدمار، وتعاني، وكان الدمار في كل مكان»، وقال إنّ الكثير من الأسر أكدت أنّ الرياح العاتية اقتلعت الكثير من المنازل من أساساتها، كما اقتلعت النوافذ من بعض المنازل.