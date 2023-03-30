«القومي لثقافة الطفل» يفتتح ليالي «أهلا رمضان» بالسيدة زينب

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أ.د هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ليالي «أهلا رمضان»، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة الباحثة ولاء محمد، وذلك مساء اليوم 8 رمضان - 30 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء.

التنورة وعرائس الأراجوز وفرقة كروكي للماريونت

وتبدأ الفعاليات بالتنورة وعرائس الأراجوز وعرائس فرقة كروكي للماريونت، يليه افتتاح معرض لوحات الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية، ثم جولة على ورش الفنون التشكيلية المتنوعة.

وعلى المسرح الصغير يقام لقاء مع الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الشعر، الطالب ديفيد بارح عطا، بحضور الشاعر أحمد عنتر، ويدير اللقاء السيناريست وليد كمال.

وعلى المسرح الروماني تبدأ فعاليات الحفل بكلمة رئيس المركز، وكلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ثم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية بينها عرض فريق الحديقة «بنكمل بعض»، لذوي الهمم تدريب الفنانة منال منيب، وعرض فرقة «بنات وبس»، الاستعراضية بعنوان «أهلا رمضان»، بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار وأحمد سعيد.

أوبريت «الرسول نور عيني»

كما تتضمن الفعاليات أوبريت «الرسول نور عيني»، لفريق كورال «سلام»، بقيادة المايسترو وائل عوض من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، ثم استراحة قصيرة يليها عرض السيرك القومي وعرض مسرحية «على بابا والأربعين حرامي» مقدمة من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وعلى هامش احتفالات «أهلا رمضان»، يقام معرض تراث وزي شعبي مشاركة من المراكز الثقافية لدول «اليمن، المغرب، فلسطين، السودان».

جدير بالذكر أن ليالي أهلا رمضان مستمرة حتى يوم 19 رمضان - 10 أبريل 2023 بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.