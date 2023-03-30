«أوقاف القليوبية» تُطلق فعاليات سهرات رمضان بقصر الثقافة بنها 

افتتح فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مساء اليوم أولى سهرات رمضان بقصر ثقافة بنها حيث استقبله الفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية وشارك في اللقاء الدكتور محمود عبدالله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.

الأخلاق والعبادات يمثلان طريقاً واحداً

تناول اللقاء وفق بيان مديرية أوقاف القليوبية موضوع مكارم الأخلاق حيث أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن الأخلاق والعبادات يمثلان طريقاً واحداً لا ينفصلان فجاء النص القرآني عن الصلاة مبينا أنها تهذيب وتزكية للأخلاق «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، وكذا فريضة الصيام التي تعتبر مدرسة متكاملة لتقويم السلوك الإنسانى وإعادته إلى جادة الصواب.

الإرشادات النبوية أن شهر رمضان

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بينت الإرشادات النبوية أن شهر رمضان هو شهر الرحمة وشهر المواساة وبذل النفع للمحتاجين حيث أن من فطر فيه صائما كان ذلك عتقا لرقبته من النار «من لم يدع قولا لزور والعمل به فليس له حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»، كما جاء في السنة «فإن شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم»، إلى آخر النصوص النبوية الداعية إلى ضبط السلوك الأخلاقي وممارسة الرقى والأدب في التعامل اليومي حيث بلغ من ترغيب الرسول الكريم لمكارم الأخلاق والترغيب فيها بأن جعل أفضل الناس أخلاقا ً هو المجاور له صلى الله عليه وسلم في الجنة «أقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا».

السهرات الرمضانية بقصر ثقافة بنها

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن السهرات الرمضانية بقصر ثقافة بنها سوف تنعقد أسبوعياً يوم الأربعاء عقب انتهاء صلاة التراويح في ظل أنشطة دعوية وثقافية ودينية غير مسبوقة في تاريخ الأوقاف لتؤكد أوقاف القليوبية أنها مع الناس بالمساجد والملتقيات الثقافية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات عملا على نشر الفكر الوسطى المعتدل الموافق لصحيح الدين بعيداً عن المغالاة والتشدد الذي اتصف به أدعياء التدين المغالون في التشدد مع تناول القضايا المجتمعية والمبادئ والنظم الأخلاقية عملا على شر روح التسامح والأخوة والترابط بين أفراد المجتمع تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».