رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الثقافة» تطلق برنامج ليالي رمضان «هل هلالك» بساحة الهناجر وقبة الغوري

كتب:

إلهام زيدان
09:13 ص | الخميس 30 مارس 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تضع وزارة الثقافة اللمسات الأخيرة على إطلاق برنامج ليالي رمضان، في ساحة الهناجر وقبة الغوري، ضمن الفاعليات التي اعتمدتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لتنفيذها في مختلف قطاع الوزارة في ليالي رمضان 2023.

وتنطلق الليلة النسخة السابعة من برنامج «هلّ هلالك» الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ومن المقرر أن يُحيي حفل الليلة الفنان علي الهلباوي ويقدم باقة متنوعة من الأغاني الدينية والموشحات.

مواعيد «هل هلالك» في رمضان

ونوهت وزارة الثقافة بأن فاعليات «هل هلالك 7»، تقدم مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية لقطاع كبير ومتنوع من الجمهور من أجل الارتقاء بالذوق العام، وذلك في الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان 2023.

وفي إطار الفاعليات الرمضانية تواصل قطاع وزارة الثقافة تقديم أنشطتها في مختلف المواقع الثقافية التي تنظمها القطاعات في القاهرة وخارجها، من بينها حفل الشيخ محمود التهامي وليلة جديدة من ليال الإنشاد الديني تتضمن مجموعة من أشهر أشعار الصوفية، كما يقدم الفنان إبراهيم راشد، بقصر بشتاك، الليلة برنامج فني متنوع من الأغاني التراثية والمدائح والإنشاد الديني.

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل وظائف وزارة الثقافة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

وزارة الثقافة تحتفل بعيد الأم بأمسية «ست الحبايب».. الأربعاء المقبل

وزارة الثقافة تستعد لتنظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب

آخر موعد للتقدم على وظائف هيئة الكتاب في وزارة الثقافة

وزارة الثقافة تتسلم مكتبة شاكر عبدالحميد اليوم

وزيرة الثقافة تجهز مكتبات متنقلة بالتعاون مع وزارة الثقافة
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.