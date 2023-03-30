«الثقافة» تطلق برنامج ليالي رمضان «هل هلالك» بساحة الهناجر وقبة الغوري

تضع وزارة الثقافة اللمسات الأخيرة على إطلاق برنامج ليالي رمضان، في ساحة الهناجر وقبة الغوري، ضمن الفاعليات التي اعتمدتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لتنفيذها في مختلف قطاع الوزارة في ليالي رمضان 2023.

وتنطلق الليلة النسخة السابعة من برنامج «هلّ هلالك» الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ومن المقرر أن يُحيي حفل الليلة الفنان علي الهلباوي ويقدم باقة متنوعة من الأغاني الدينية والموشحات.

مواعيد «هل هلالك» في رمضان

ونوهت وزارة الثقافة بأن فاعليات «هل هلالك 7»، تقدم مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية لقطاع كبير ومتنوع من الجمهور من أجل الارتقاء بالذوق العام، وذلك في الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان 2023.

وفي إطار الفاعليات الرمضانية تواصل قطاع وزارة الثقافة تقديم أنشطتها في مختلف المواقع الثقافية التي تنظمها القطاعات في القاهرة وخارجها، من بينها حفل الشيخ محمود التهامي وليلة جديدة من ليال الإنشاد الديني تتضمن مجموعة من أشهر أشعار الصوفية، كما يقدم الفنان إبراهيم راشد، بقصر بشتاك، الليلة برنامج فني متنوع من الأغاني التراثية والمدائح والإنشاد الديني.