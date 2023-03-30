قرار جمهوري بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات 2023

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم.

وضم القرار الجمهوري منح «الوسام» لـ35 أمًا مثالية جاءت أسمائهم كالآتي:

1- هدى عبد اللطيف محمود مصطفى.

2- عزيزة أحمد عمر عبد ربه.

3- ميرفت السيد محمد على البسيوني.

4- نوال إبراهيم خليل محارب.

5- هدى إبراهيم محمود صالح.

6- سوزان منصور عبد الله باز خميس.

7- حيات أحمد حسين أبو صالحة.

8- صفاء علي عبدالوهاب مقاوي.

9- عايدة محمد السيد فرج الله.

10- نادية إمبارك سليمان محمد.

11- ابتسام حسن حسين بشر.

12- هويدا فؤاد عبد المنعم رشوان.

13- حليمة سلامة عبد السميع سلامة.

14- فضيلة سيد أحمد سيد.

15- حمدية عبد اللاه عطية بشير.

16- هدى محمد عبادى أحمد.

17- رضا عبد الحميد إسماعيل أبو العلا.

18- فاتن حسين عثمان عبد الرحيم.

19- راعوث لوكاس وردخان شنودة.

20- فيروز السيد رمضان حسين.

21- سمية إبراهيم عبد العزيز سلامة.

22- زينب عبد المعبود محمد عبد المعبود.

23- مرفت أحمد إبراهيم حسن.

24- بدرية مصطفى عبد الحليم عبادة .

25- السيدة سليمان مصطفى لبن.

26- إيمان أحمد عبد الرحمن الدرويتنى.

27- نوال عبد العظيم محمد خليل.

28- آمنة على نصر عمر.

29- عيوشة حسن سليمان العسيلى.

30- سهير الحسينى بيومى سليمان.

31- مريم شاوول جورجيوس مغاريوس.

32- امتياز السيد شديد الجندي.

33- زكية محمد صابر أحمد.

34- فاطمة السيد مصطفى محمد.

35- فايزة أحمد سليم كساب.

يذكر أنّ هذا القرار صدر في رئاسة الجمهورية يوم 19 مارس الماضي، وقلّد الرئيس السيسي الأمهات المثاليات هذا الوسام في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023.