احتفالية بمناسبة عيد الأم وتكريم عدد من الأمهات المثاليات بالقاهرة

شهدت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، احتفالية بمناسبة عيد الأم وتكريم عدد من الأمهات المثاليات العاملات بالمنطقة الجنوبية وأحيائها بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين بالمنطقة الجنوبية وذلك بالتنسيق مع حي المعادي.

جاءت الاحتفالية في أجواء يسودها الحب والود رمزا للوفاء والاعتراف بالجميل تأكيدا على أهمية دور الأم والمرأة في الحياة.

أهمية دور المرأة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم خلال الاحتفال، أن تكريم الأمهات فى هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا على أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا في تقدمه، مشيدة بالدور العظيم لكل أم مع أبنائها والمجتمع في تربية وتنشئة جيل مسؤول يحمل وطنا بأكمله.

المرأة شريكة نجاح

وثمنت نائب المحافظ دور المرأة في كل المجتمعات، وحرصها على بناء مستقبل أسرتها وتحقيق أفضل مكانة لأبنائها، ومشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فكانت شريكته في كل الإنجازات ومساندة له في كل التحديات.

كما وجهت التحية تقديرا لكل أم مصرية ومنهن أمهات الشهداء والتي ضحت من أجل أبنائها وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة وحب الوطن للتضحية بالنفس من أجل أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

كما قدمت نائب المحافظ، الشكر والتقدير لكل مرأة عاملة على دورها الفعال في اداء عملها بالصورة المثلي والتنسيق بين عملها ورعايتها لأسرتها، متمنية لهم تحقيق كل أمانيهم المستقبلية وأن ينعم عليهم بالستر والصحة وبر أولادهم بهم.

تخلل الحفل توزيع الهدايا على الأمهات المثاليات والتقاط الصور التذكارية في أجواء احتفالية رائعة إلى جانب كلمات عن فضل الأم من رؤساء الأحياء حيث عبر الحضور عن سعادتهم وخالص شكرهم بتكريم نائب محافظ القاهرة لهم وذلك في لفتة إنسانية رائعة.