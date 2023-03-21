مجلس كنائس مصر يكرم الأمهات المثاليات لعام 2023 تحت شعار «نبع العطاء»

«الأمومة رحلة عطاء تُحوِّل الألم إلى أمل، هن نبع العطاء».. هكذا احتفل مجلس كنائس مصر بعيد الأم هذا العام من خلال حفل نظمته لجنة المرأة التي حرصت على تكريم عدد من الأمهات المثاليات بمختلف الكنائس والطوائف المسيحية داخل النادي الأرثوذكسي «إتس أو سي»، في حضور القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر ، والقس الدكتور رفعت فتحي أمين عام السنودس الانجيلي، والأب يوسف الأمين العام المشارك بالمجلس، وعدد من الآباء والراهبات والإعلاميين.

تكريم أمهات مثاليات عن كل كنيسة

وأعنت لجنة المراة بالمجلس عن الأمهات المثاليات ليمثلن كل كنيسة وطائفة في مصر، وهن رجاء زكريا حبيب (من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية) ليلى عطا الله عايدة عزيز، نعمة زاخر، عايدة جرجس، وداد عبد المسيح (من الكنيسة الإنجيلية)، وميرفت موريس، والأخت إليزابيتا عزمي (من الكنيسة الكاثوليكية) فدوى البستانى نادية انطوان سليم أبو حلقة، كاترينا اتجلاكي، نادية شحاتة موسي شحاتة ( من كنيسة الروم الأرثوذكس ) شادية عزمى جريس ، فوزية شنودة حنا شنودة ، وصباح جبران ( من الكنيسة الأسقفية).

وتحدثت كل واحدة منها عن تجربتها مع المعاناة والألم طوال رحلة الكفاح ، تحدين الظروف، وواجهن صعوبات الحياة، حتى صنعن من المحنة منحة، ومن الألم أملاً، لم ينتظرن مساعدة من أحد، فكان كل ما يدور فى أذهانهن، ووقودهن فى الحياة هو العمل على تربية وتعليم أبنائهن، فلذات الأكباد، وشباب المستقبل، لذلك كرمتهن لجنة المراة بمجلس كنائس مصر، واختارتهن أمهات مثاليات، تقديراً لكفاحهن وصبرهن.

الكتاب المقدس يضع الأم في مكانة لا تقل عن الرجل

من جانبه ، قال القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر إن الكتاب المقدس يضع الأم في مكانة لا تقل عن الرجل، حيث نجدها على نفس المستوى الاجتماعي له، بل كثيرًا ما شغلت مراكز قيادية، كما أن هناك العشرات من القصص التي وردت في الإنجيل تصف غريزة الأمومة، وحب الذرية لدى المرأة، ولهذا كانت للأمومة أرفع منزلة.

فيما، أكد القس رفعت فتحي، أمين عام السنودس الإنجيلي، أن المرأة تستطيع أن تحقق قصد الله، وقال: «المراة عليها أن تدرك جيدا - أكثر ما تعرفه - أن المكان الأول للتعليم هو البيت، واللي هتزرعه لولادها وأحفادها سيظل دائما على مدى حياتهم».

وأضاف القس رفعت أن التعليم في البيت أهم من الكنيسة، لأن البيت ممارسة وبشكل يومي، مشيرا إلى تأثير الكنيسة في التعليم ولكن يظل البيت هو المؤثر الأعظم.

من جانبها، أكدت فيفيان ظريفة، رئيس لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، على ضرورة تسليط الضوء على الأم التي حاربت كل الضغوضات والتحديات لتصل ببيتها إلى بر الأمان وإلى أمل يفتح أبوابه لأبنائها.

أما أرلت منصف، نائب رئيس لجنة المرأة، قالت: «إننا اخترنا شعار نبع العطاء لأن الأم هي بالفعل نبع لا يفرغ، وعطاؤها لا ينتهي وبلا حدود ، فكل ام تاج علي رؤسنا جميعا.

وأشارت «أرلت» إلى وجود شهادات حية لأمهات من الصم والبكم اللاتي لديهن مشاعر وأحاسيس لا نجدها في غيرها لأنهن بمثابة ترموميتر لكل من حولها .

السيدة العذراء مريم تعتبر الأم المثالية في المسيحية

حرصت لجنة المرأة خلال الحفل على تقديم مجموعة من التراتيل والترانيم التي تسلط الضوء علي مكانة الأم في المسيحية وخاصة السيدة العذراء مريم التي هي تعتبر الأم المثالية في المسيحية ، حيث رتلت ماريانا فيكتور أحد الألحان البيزنطية.

فيما ألقت السيدة "منال منسي" عدد من أبيات الشعر وقدمت روشتة للزوج والزوجة لحياة أفضل معا لاقت إهتمام الحاضرين ، مستشهدة بسفر راعوث .

وقالت : " أيتها المراة الجميلة.. تنعمي.. اغتسلي والبسي ثيابك وانزلي الي البيدر .. ولكل امرأة تلتمس راحة اغتسلي من كل ما يثقل كاهلك و من كل مشاعر سلبية تستنفذ طاقتك وأيضا تدهني، طبطبي على المك ووجعك و شجعي نفسك بكلمات ايحابية دللي نفسك و كافئيها فهي تستحق"

يذكر ان لجنة المراة بمجلس كنائس مصر تضم كلا من فيفيان ظريفة (رئيس) ، وأرلت منصف (نائبة) ، ونورا إدوار (سكرتيرة) ، وعضوية د. لورا بترا ود. عايدة نصيف، ود. نادية حليم، وروزيت رفيق ، وهدي سامي، وكلير غايث ،ومرثا فايز ، والسيدة عايدة ، وماري يونان، وسهام ، وسير چانيت ، ود. نادية يني .