فعاليات «مستقبل وطن» في القاهرة.. ورشة فوانيس وتكريم الأمهات المثاليات

فعاليات عديدة ينظمها حزب مستقبل وطن؛ لدعم جهود الدولة، والتواجد مع المواطنين في مختلف المحافظات، وتقديم الخدمات لهم، وفي إطار ذلك نظمت أمانة المرأة بقسم دار السلام ورشة «كورشيه»، وتم خلال الورشة عمل الفوانيس من خيط المكرمية، ومشغولات يدوية وإكسسورات بهدف تدريبهن على المشغولات اليدوية.

وفي سياق آخر متصل، جهزت أمانة المرأة بقسم دار السلام الملابس للاستعداد لحفل يوم اليتيم بالتعاون مع أمانة ذوي الهمم.

توزيع شنط للأسر الأكثر احتياجا

ونظمت أمانة الشرابية فاعلية لتوزيع شنط للأسر الأكثر احتياجا، بينما نظمت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بقسم حلوان معرض خيرى لتوزيع الملابس مجاناً.

أما أمانة البساتين نظمت فاعلية تكريم الأمهات المثاليات في البساتين، بمركز شباب المعادي الجديدة.

معارض لبيع السلع الأساسية

ويقدم حزب مستقبل وطن مساعدات وخدمات لأهالي المحافظات المختلفة، لدعم جهود الدولة، وذلك من خلال تدشين المبادرات والفعاليات المختلفة، وإقامة معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع الفئات البسيطة من الأهالي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ومن جهة أخرى، استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أمس، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في ندوة حملت عنوان «الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ COP27» ‎»، واستقبل الوزيرة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس حزب «مستقبل وطن».