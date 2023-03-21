ندوة نقاشية في الجامعة الألمانية حول التقاضي بشأن تغير المناخ ضد الشركات

استقبل الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، والدكتور مارك فيليب فيلر، نائب رئيس جامعة هايدلبرج للشؤون الدولية، مدير معهد القانون المقارن وتعارض القوانين وقانون الأعمال الدولي بهايدلبرج، وذلك في ندوة نقاشية بمقر الجامعة الألمانية بعنوان «التقاضي بشأن تغير المناخ ضد الشركات- دراسة مقارنة».

التغيرات المناخية

تضمنت فاعليات أعمال الندوة التأكيد على أهمية اشراك الشركات الخاصة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري الناتج عن استخدامهم الوقود الإحفوري الملوث المتسبب في تغير المناخ، فضرره لا يؤثر على التنوع البيولوجي فحسب، بل يهدد البشرية بأكملها.

وشهدت الندوة مشاركة العديد من الشخصيات من جهابذة القانون الدولي، منهم الدكتور أمية علوان، أستاذ القانون بجامعة هايدلبرج، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق.

يذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة، على مدار أكثر من 20 عاما، تتناول الموضوعات المهمة التي تُطرح على الساحات المحلية والدولية، وتعقد الندوات وتدعو لها الشخصيات التي تتسم بالتنوع، في طرح الرؤى والأفكار وتبادل الآراء، الذي يقابله متابعة من قبل قاعدة عريضة من الجمهور على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، علماً بأن كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة، خرجت أول دفعة لسوق العمل المحلي والعالمي، في شهر أكتوبر الماضي 2022، علاوة على وجود مجلس استشاري للكلية، يضم قامات قانونية عالمية من مصر وألمانيا، جاء الهدف من إنشائه الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس إدارته، بما يتحقق معه اكتساب خريج الكلية المهارات العقلية المتعددة، منها التفكير التحليلي العميق، نتيجة لتدريبهم على إدارة العديد من القضايا المطروحة.

تقديم خريج متميز فريد من نوعه في مصر والعالم

وتأمل الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن تقدم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، خريج متميز فريد من نوعه في مصر والعالم، يتمتع بمهارة فن التواصل والإنصات الجيد، لديه القدرة على الخطابة والإلقاء ومهارة الإقناع، والبراعة في جمع المعلومات، ذو شخصية قيادية قوية، يتمتع بسرعة البديهة والملاحظة الدقيقة، يعمل بروح الفريق الواحد، يفهم القانون ويستوعبه، ويطبقه بصورة مثالية، أمين في حفظ أسرار أصحاب القضايا، يُحسن استخدام الأدوات القانونية كعامل مؤثر في اتخاذ القرارات، ليساهم في وصولها لموضع تنافسي مميز.