إعلان حالة الطوارئ في جمهورية فانواتو بسبب إعصار كيفن المدمر

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جمهورية فانواتو، اليوم السبت، بعد أن أدى إعصار كيفن المدمر إلى إثارة رياح عاتية وهطول أمطار في تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي.

إعصار كيفن يتسبب في انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، اجتاح إعصار كيفن، فانواتو الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي والذي أصاب العاصمة بورت فيلا يوم الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح.

من جهتها كشفت إذاعة نيوزيلندا باللغة الإنجليزية، عن أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت حالة الطوارئ، أمس الجمعة، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وتسبب في هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة.

أستراليا ترسل فريق تقييم إلى فانواتو المدمرة بسبب إعصار كيفن

وذكرت أستراليا يوم الجمعة، أنها سترسل فريق تقييم من 12 شخصا إلى فانواتو إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.

وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث، إن جميع القوارب نصحت بتجنب الخروج إلى البحر، وكان الإنذار الأحمر ساري المفعول في مقاطعة تافيا، التي يقطنها أكثر من 30 ألف شخص.

من المتوقع أن تضعف الرياح خلال 6 إلى 12 ساعة المقبلة حيث يتحرك إعصار كيفن جنوبا شرقا بعيدا عن فانواتو.

وقالت منظمة اليونيسف في المحيط الهادئ إنها ترسل إمدادات طارئة من فيجي إلى فانواتو لدعم الإغاثة في حالات الكوارث.