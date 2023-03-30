وزير الأوقاف يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م.

وزير الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف في بيان اليوم «أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، فها هي تحيي فينا روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر بما قدمته وتقدمه من تضحيات في مواجهة الإرهاب، وجهود في مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة» بحسب البيان.

وزارة الأوقاف

وتابع وزير الأوقاف في بيانه، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًّا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين.